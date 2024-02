"Se il Napoli non vince la colpa è sua": Juan Jesus distrutto dai quotidiani

Voto 5 da Tuttosport: "Gravissimo errore che consente a Luvumbo di realizzare il pareggio".

Il Napoli di Calzona ritrova il gol in trasferta che mancava da tempo ma non basta. L'errore di Juan Jesus permette al Cagliari di trovare la rete del pari. Il centrale azzurro è il peggiore in campo dei suoi, per La Gazzetta dello Sport merita 4 in pagella: "Quel lancio lungo, centrale, molle, stuzzicherebbe l'appetito di un difensore di qualsiasi livello. Lui lo fa passare: imperdonabile. E tralasciamo la costruzione, sempre all'indietro". Voto 5 da Tuttosport: "Gravissimo errore che consente a Luvumbo di realizzare il pareggio".

Voto 4 anche dal Corriere dello Sport: "Vacilla pericolosamente nell’ultimo quarto d’ora e quando sta per finire, crolla: erroraccio imperdonabile, con quel carico di esperienza che pure dovrebbe servirgli".

5 invece il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Non sempre è nel posto giusto, colpa di automatismi difensivi che ancora non ci sono. E nel finale commette un grave errore in marcatura su Luvumbo. Se il Napoli non vince, oggi, la colpa è soprattutto sua".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4,5