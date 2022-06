"Se non firma il rinnovo, resterà in panchina": il Napoli 'avverte' Fabiàn dopo il no

"Ultimatum a Fabian: subito il rinnovo o finirà ai margini", titola oggi Il Mattino. Fabian rischia di giocare con il fuoco.

"Ultimatum a Fabian: subito il rinnovo o finirà ai margini", titola oggi Il Mattino. Fabian rischia di giocare con il fuoco. Ha ancora una volta detto di no alla proposta di rinnovo del club azzurro e, forse, pensa di poter andare a scadenza il prossimo anno e liberarsi a parametro zero. Guadagna 1,8 milioni di euro e ha sul tavolo una offerta importante di prolungamento da parte del club azzurro che 4 anni fa ha versato una clausola da 30 milioni per strapparlo al Betis Siviglia.

Il Napoli, in queste ore, è stato chiaro con i rappresentanti dello spagnolo che sognano di ricevere offerte dal Real Madrid e dall'Atletico, ma che al momento hanno ricevuto solo proposte di piccola entità: se non firma il rinnovo, il prossimo anno va in panchina. E allora per Fabian le strade sono due: o porta l'offerta da 30-40 milioni, oppure si siede e firma il rinnovo con il Napoli fino al 2026.