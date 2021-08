Seconde linee sugli scudi: la tendenza Spalletti

"Tendenza Spalletti, anche le riserve lottano e convincono". Così in taglio alto l'edizione odierna de Il Mattino: ancora una vittoria per il Napoli, che piega in amichevole il Wisla Cracovia grazie alle reti di Politano e Machach. A convincere, secondo il quotidiano, è soprattutto la risposta delle cosiddette "seconde linee".