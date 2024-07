Sedotto e abbandonato dal Psg? Il Mattino: "A Osimhen può restare solo l'Arabia"

l Napoli è alle prese con la cessione di Victor Osimhen e continua a cercare di capire quale sia la situazione migliore. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'Al Ahli è il club che ha tra le mani il bomber nigeriano, che però tentenna perché aspetta e spera che il PSG possa formulare un'offerta concreta a De Laurentiis che gli permetta di accettare la proposta che lo farebbe trasferire in Francia.

L'attaccante rischia di essere sedotto e poi abbandonato da Nasser Al-Khelaifi e, a quel punto, non gli rimarrebbe che accettare la Saudi Pro League. Nei giorni scorsi il tecnico Antonio Conte aveva dichiarato: "Su Victor parliamo di un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. E' del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare ed avere il giusto atteggiamento anche se c'è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. L'ho trovato col sorriso, conta il presente, oggi pomeriggio l'allenamento e l'atteggiamento con me ed i compagni".