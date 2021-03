Segnali di ripresa: Gattuso ritrova uomini e vittoria

"Gattuso ritrova uomini e vittoria", titola Il Mattino dopo la vittoria contro il Benevento di ieri pomeriggio. Una rete per tempo, prima Mertens poi Politano ed il derby campano va al Napoli, che aggancia il sesto posto e continua a tenere a portata la zona Champions.

Segnali di ripresa del Napoli, che inizia a ritrovare i pezzi importanti, con Mertens subito decisivo e Ghoulam che conferma di essere in buona condizione. E per la quarta volta consecutiva in casa il Napoli non ha subito gol: unica nota negativa l'espulsione di Koulibaly, che salterà il Sassuolo.