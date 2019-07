Sei azzurri in partenza, Gazzetta: "Valutazioni alte, le società interessate si allontanano"

Prima di puntare tutto su Elmas a centrocampo e sugli altri rinforzi per puntellare la squadra, Cristiano Giuntoli deve impegnarsi per sfoltire la squadra. Anche ieri nella sua intervista a radio Kiss Kiss Napoli, il patron Aurelio De Laurentiis ha ribadito la necessità di cedere prima alcuni giocatori. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport pubblica i nomi dei calciatori con la valigia in mano con tanto di valutazione del club azzurro: Inglese (30 milioni), Rog (15), Hysaj (25) Mario Rui (15), Verdi (25). Poi ci sono ancora Ounas, Tonelli e qualche giovane come Gaetano. “Valutazioni importanti - scrive la rosea - ma che stanno allontanando le società interessate, per niente disposte ad assecondare le richieste di De Laurentiis”.