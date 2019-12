"Sembra una ballerina del San Carlo": quotidiani bocciano Fabiàn nelle pagelle

"Non ha la brillantezza dei suoi momenti migliori, non ha il guizzo, non ha la tecnica di sempre. Sembra un giocatore normale che gioca una brutta partita". Così scrive di Fabian Ruiz l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che boccia lo spagnolo con un 4,5 in pagella. Voto identico anche per La Gazzetta, che scrive: "Qualche svarione lo rende irriconoscibile, concede palloni ed occasioni agli avversari. Voto 4,5 anche per il Mattino, che scrive: "Sembra una ballerina del San Carlo". Solo per Tuttosport il centrocampista è da 6.