Senza Lobotka la coperta è corta: servono due acquisti a centrocampo

© foto di www.imagephotoagency.it

Due acquisti a centrocampo: un vice Anguissa che prenda il posto di Ndombelé e un vice Lobotka. Questo è quanto serve al Napoli secondo La Gazzetta dello Sport: "Il sovraccarico al ginocchio che ha costretto ai box Lobotka ha messo in evidenza come la coperta azzurra in mezzo al campo sia al momento corta, vista la concomitante assenza di Elmas (fermo per affaticamento). Dietro al tridente titolare, infatti, ieri c’erano solo Demme e il giovane Coli Saco: manca ancora un’alternativa di valore ad Anguissa (che farà la Coppa d’Africa e Ndombele non c’è più) e un vice Lobotka vero, visto che Demme sembra destinato ad altri lidi".