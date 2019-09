"Senza luce e spunti", Insigne rimandato dai quotidiani: "Manca il guizzo che incendia la partita"

Sbotta nel post-partita Lorenzo Insigne, a dir suo troppo bersagliato dalle critiche il suo Napoli (e lui in prima persona). La prestazione contro il Cagliari, però, non è stata positiva per il capitano azzurro, a cui i quotidiani danno meno della sufficienza.

La Gazzetta dello Sport 5,5: "Spreca una buona opportunità sparando su Olsen. Non trova la giocata giusta".

Corriere dello Sport 5: "Andamento lento, senza luce e spunti. E quando Mertens lo mette davanti a Olsen sembra ipnotizzato".

Il Mattino 5: "Manca il guizzo: disegna calcio per i tagli di Callejon, scambia di continuo con Rui e Mertens ma manca nel passo che serve a incendiare l'azione e a dare la scosse. Spara su Olsen da buona posizione, poi è troppo spesso lontano dall'azione, messo alle corde dalla difesa di Maran".