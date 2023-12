"Senza voglia, come se il fatto non fosse il suo": Osimhen bocciato dai quotidiani

Entra nella ripresa per risolvere la partita, quando il punteggio era ancora sullo 0-0, Victor Osimhen è stato protagonista in negativo di Napoli-Frosinone

Entra nella ripresa per risolvere la partita, quando il punteggio era ancora sullo 0-0, Victor Osimhen è stato protagonista in negativo di Napoli-Frosinone 0-4, ottavo di finale di Coppa Italia che ha visto trionfare i ragazzi di Di Francesco. "Barrenechea lo beffa dopo pochi secondi su calcio d'angolo: era distratto. E' tutta la sua gara è senza voglia, grinta, come se il fatto non fosse il suo", scrive il quotidiano 'Il Mattino'.

"Impatto shock: entra e guarda Barrenechea segnare. Si agita con orgoglio, ma nella nebbia", il commento del 'Corriere dello Sport'. "Ultima mezz'ora e caccia vana del gol", scrive la 'Gazzetta dello Sport'.

Le pagelle di Victor Osimhen

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 4.5

Tuttosport - 5

Il Mattino - 4.5

TuttoNapoli - 5.5