Serata da dimenticare per Meret, i quotidiani: "Pure i fenomeni sbagliano, può succedere"

Serata da dimenticare per Meret, autore dell'errore che costa il primo gol all'Atalanta. Voti negativi, inevitabilmente, sui quotidiani.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Un errore imperdonabile che non ne mette in discussione la bravura. Può succedere".

Voto 5 per il Corriere dello Sport, che scrive: "Pure i fenomeni sbagliano e quella palla di Freuler sa di pugno nel pianco".

Voto 5 per Il Mattino: "Dalle stelle alle stalle, per un portiere il passo è davvero breve. Sul tocco di Freuler si fa passare il pallone tra le gambe, recriminando contro se stesso per l'errore: un tiro sicuramente parabile. Sul tiro del 2-2 di Ilicic non può nulla ma nella baraonda finale salva distendendosi proprio sull'attaccante bergamasco".