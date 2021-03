Serie A a Dazn, Sky valuta il ricorso: nel mirino il ruolo di Tim nell'asta

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport l'emittente Sky lunedì si prenderà il pacchetto 2. In ogni caso la partita non viene considerata chiusa dato che l'ipotesi di un ricorso resta più che concreta. Le motivazioni emergerebbero da quanto è avvenuto nell'assemblea di martedì. In quell'occasione, due tecnici hanno presentato una relazione per confermare che la banda italiana avrebbe avuto capacità sufficiente per "reggere" la trasmissione del campionato in streaming. In realtà, secondo Sky, il fatto che si sarebbe fatto riferimento all'offerta Dazn come la "proposta Dazn-Tim", renderebbe chiaro che anche per la Lega, l'offerta è da considerare congiunta.