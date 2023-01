Serie A, novità per la 20^ giornata? Potrebbe debuttare prima terna tutta femminile

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe debuttare in Serie A la prima terna tutta femminile.

TuttoNapoli.net

Novità in vista per la 20^ giornata? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe debuttare in Serie A la prima terna tutta femminile. Per il momento il passo storico è stato compiuto dalla Serie B il 26 dicembre scorso, ma ora potrebbe essere replicato anche in Serie A dopo il solco tracciato dal Mondiale.