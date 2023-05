Settore ospiti aperto al Maradona: per la prima volta sarà tinto d'azzurro

Febbre Napoli per la gara della Dacia Arena da vivere al Maradona. Ieri sono stati in 110.000 in coda sul web

Febbre Napoli per la gara della Dacia Arena da vivere al Maradona. Ieri sono stati in 110.000 in coda sul web per assicurarsi uno dei preziosi tagliandi per un evento a modo suo comunque storico. Di conseguenza, sono stati messi in vendita anche i biglietti del settore ospiti che per una volta sarà colorato di azzurro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.