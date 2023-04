Settore ospiti sold out a Torino: biglietti terminati per la Juve

Secondo quanto riporta Repubblica, il settore ospiti dell'Allianz Stadium di Torino è già sold out per Juventus-Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenica sera torna il Napoli in campionato, nella sfida delicata sul campo della Juventus all'Allianz Stadium. Secondo quanto riporta Repubblica, il settore ospiti dell'Allianz Stadium di Torino è già sold out per Juventus-Napoli.

Come spiega il quotidiano ci saranno duemila tifosi del Napoli a sostegno della squadra in una sfida intensa che può cancellare tutti i cattivi pensieri emersi dopo l’eliminazione con il Milan.