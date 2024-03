Sfida Juve-Napoli per Sudakov: ADL ha un asso nella manica

Il club azzurro vuole superare Giuntoli, che seguiva la stellina ucraina già ai tempi del club azzurro.

© foto di Federico Titone

Sudakov e l’intreccio Juve-Napoli: il club azzurro vuole superare Giuntoli, che seguiva la stellina ucraina già ai tempi del club azzurro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La storia, insomma, sta nei termini in cui l’ha raccontata Sudakov: il Napoli è il club che s’è mosso in maniera più concreta, a gennaio. Sicuramente anche quello con la maggiore disponibilità economica, il vero asso nella manica (e in banca) per convincere lo Shakhtar e battere la concorrenza della Juventus e di Giuntoli.

Che Sudakov lo aveva cominciato a seguire sin da quando era a Castel Volturno, ci mancherebbe, ma che in questa prima fase alla Juve è concentrato a risolvere problemi di mercato coniugandoli inevitabilmente con quelli di budget e bilancio. E così, beh, il club azzurro continua a tessere la tela, un po’ nell’ombra e un po’ sotto le luci dei riflettori che ha acceso lo stesso Georgiy. La stellina che fa gli assist di mercato e aspetta l’estate italiana".