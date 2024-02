Sgarbo agli sceicchi, clamoroso Mancini: rischia subito l'esonero con l'Arabia

"Arabia infuriata: Mancini rischia per lo sgarbo agli sceicchi" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva quest'oggi

"Arabia infuriata: Mancini rischia per lo sgarbo agli sceicchi" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva quest'oggi. Eliminazione dalla Coppa d’Asia e per l'Arabia Saudita di Roberto Mancini, il gesto di lasciare il campo in anticipo ora rischia di far saltare la panchina dell'allenatore italiano. Il n.1 della federcalcio furioso: “Inaccettabile”. Deciderà bin Salman.