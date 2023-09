Si avvicina l'esordio di Natan, Gazzetta: debutterà in una di queste 7 gare in 23 giorni

C’è tanta attesa per Natan, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che il difensore brasiliano si prepara ad esordire

C’è tanta attesa per Natan, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che il difensore brasiliano si prepara ad esordire, stasera o forse poco dopo, in uno dei sette impegni che gli azzurri dovranno sostenere in 22 giorni.

Ieri in merito s'è espresso Rudi Garcia in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un lavoro preciso per lui, personalizzato, il tempo che non abbiamo avuto con lui nei ritiri perché è arrivato 7-8 giorni prima di Frosinone e allora l'abbiamo messo a fuoco lavorando. E' arrivato anche con un piccolo fastidio al ginocchio, ma sta sparendo, ma siete fissati su Natan (ride, ndr), ma tutti gli altri sono pronti e sono contento per i 180 minuti di Ostigard che voi dimenticate, io no