Si era sparsa una voce su Juan Jesus, ma non ci sono riscontri. E il Napoli non parla

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle prossime ore toccherà a Juan Jesus raccontare quello che è successo domenica in Inter-Napoli alla Procura. Dal club azzurro non arriva nessuna conferma ufficiale, c’è una chiusura totale sul caso, non filtrano notizie. Ieri, in serata, s’era anche sparsa la voce che Juan Jesus, di rientro da una mini-vacanza, si fosse messo subito a disposizione della Procura, ma non ci sono stati riscontri in tal senso. Lo rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.