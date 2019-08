Si inizia col vecchio VAR, la sala unica a Coverciano sarà pronto forse solo a gennaio

Campionato nuovo, ma con il vecchio Var, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica sottolineando che la control room per il VAR a Coverciano doveva essere la novità della stagione di Serie A: invece alle 18 del 24 agosto, per il calcio d'inizio della prima partita della prima giornata, la cosiddetta "Sala unica", non sarà ancora pronta. E nemmeno la settimana dopo o quella dopo ancora: "Ci vorra un po' di pazienza: appuntamento per la fine del girone di ritorno, nella migliore delle ipotesi. Duemila metri quadrati sotto l'auditorium del centro tecnico della Nazionale in cui confluiranno tutte le immagini dei campi di serie A e quattro Var saranno al lavoro insieme: un modo per replicare in Italia il modello apprezzato dalla Fifa ai Mondiali 2018. Fino a ieri, ogni campo aveva la propria centrale del Var: il risultato era che ogni situazione veniva valutata singolarmente. Così si garantirà una vision complessiva e più uniforme. A marzo l'Associazione italiana arbitri ne diede l'annuncio trionfale, ma il progetto — gestito non dall'Aia ma dalla Figc — dovrà aspettare prima di essere attuato".