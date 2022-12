Si prepara la bolgia nerazzurra per Inter-Napoli: il Meazza è già sold out

Previsti 75 mila presenti, intanto il settore ospite è già esaurito da tempo. Sarà spettacolo anche sugli spalti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il match di cartello, la ripresa del campionato coincide con la super sfida tra Inter e Napoli. Decisiva, soprattutto per la formazione di Simone Inzaghi che però avrà a disposizione un uomo in più rappresentato dal pubblico di San Siro. L'edizione odierna di Gazzetta dello Sport la definisce "bolgia nerazzurra", sarà tutto esaurito infatti per la sfida contro gli azzurri di Luciano Spalletti. Previsti 75 mila presenti, intanto il settore ospite è già esaurito da tempo. Sarà spettacolo anche sugli spalti.