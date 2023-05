"Si sbatte, ma non inquadra la porta": le pagelle di Osimhen

Il Napoli perde in casa del Monza dando la sensazione di aver mollato dopo la vittoria del titolo e i conseguenti festeggiamenti

Il Napoli perde in casa del Monza dando la sensazione di aver mollato dopo la vittoria del titolo e i conseguenti festeggiamenti. Victor Osimhen, a caccia di gol per la classifica cannonieri, non trova la rete e risulta tra i meno incisivi della sua squadra. Per la Gazzetta dello Sport "si sbatte ma non inquadra mai la porta". Giudizio simile quello del Corriere dello Sport: "Di prepotenza, con lucidità ridotta ai minimi termini".

Tuttosport legge così la sua prestazione: "Il Monza è bravo a negargli la profondità e Marlon lo argina bene". 5,5 in pagella anche da parte di TuttoNapoli che però recrimina per un fallo da rigore ai suoi danni che non viene ravvisato: "Partita non semplice perché è poco servito nel primo tempo con Elmas e Zerbin sugli esterni. Meglio nella ripresa, risultando più pericoloso. Allunga la gamba, prende un calcione in area che vedono davvero tutti tranne arbitro e VAR". Infine la valutazione di TMW: "Eccezione nel turnover perché deve vincere la classifica marcatori, ma per un pomeriggio pare dimenticare a casa il mirino e spara sempre fuori, finendo per rimanere a secco".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

TuttoNapoli: 5,5