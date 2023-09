"Siete una neopromossa, io voglio la Champions", così l'ex Ndombele ha snobbato il Genoa

Il Napoli avrebbe potuto ritrovarsi un recentissimo ex contro sabato contro il Genoa: Tanguy Ndombele.

Che però alla fine ha rifiutato la destinazione ligure, come rivela La Repubblica: "Ndombele, rientrato al Tottenham dal prestito al Napoli, è un altro giocatore di livello superiore che è stato ad un passo del Genoa. In tribuna a Marassi per la partita con la Fiorentina c'era un emissario del Tottenham.

Il Genoa ha provato a chiedere Pape Mate Sarr che l’anno precedente aveva giocato pochissimo. «È Ndombele il giocatore su cui si può ragionare » , la risposta. Blazquez a Londra aveva giàprenotato un aereo privato in modo che Ndombele si mettesse il prima possibile a disposizione di Gilardino. Ma il giocatore all’ultimo minuto si è chiamato fuori. « Siete un club neopromosso, io voglio fare la Champions»".