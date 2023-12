Simbolica contraddizione: sold-out col Monza anche se la squadra è in difficoltà

Se qualcuno decidesse solo oggi di recarsi al Maradona per l'ultima del 2023 dovrà fare in fretta

Se qualcuno decidesse solo oggi di recarsi al Maradona per l'ultima del 2023 dovrà fare in fretta. Sono ormai quasi tutti esauriti i biglietti a disposizione per la gara di domani contro il Monza. Sono andati a ruba da giorni per l'ultimo sold-out dell'anno.

Fino a ieri sera restavano pochissime disponibilità per l'anello inferiore dei Distinti e per la Tribuna Posillipo. Oltre cinquantamila spettatori nel momento di maggior difficoltà del Napoli, una simbolica contraddizione che spiega dell'amore della città per la squadra, sorda ad ogni tipo di circostanza raccontata dal campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.