Simeone aspetta ancora il Napoli, ma l'Hellas sta perdendo la pazienza: tutto passa da Petagna

Come riporta Il Mattino, l'Hellas sta iniziando a perdere la pazienza: i 17 milioni promessi dal Napoli fanno gola, ma Giuntoli è stato chiaro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è solo Giacomo Raspadori nel mirino del Napoli per rinforzare l'attacco. L'altro nome è quello del Cholito Simeone che pur di giocare nello stadio intitolato a Maradona, vero idolo di famiglia, sta rispedendo al mittente tutte le offerte. L'ultima quella del Nizza. Come riporta Il Mattino però, l'Hellas sta iniziando a perdere la pazienza: i 17 milioni promessi dal Napoli fanno gola, ma Giuntoli è stato chiaro. Per comprare Simeone serve la cessione di Petagna, con il Monza che al momento di è defilato: Berlusconi infatti sogna di ingaggiare Icardi.