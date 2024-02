Simeone bocciato da vice-Osimhen: "Il centravanti di una volta s'è eclissato"

Sui quotidiani, il voto più lusinghiero è il 5 de La Gazzetta dello Sport: "Tocca 17 palloni in 75 minuti e il più invitante lo liscia"

L'1-1 rimediato in extremis non salva il Napoli. Gli azzurri chiudono la gara contro il Genoa la gara del Maradona, sotto gli occhi di Osimhen. A prendere il posto del nigeriano, come accaduto spesso in passato, c'è stato Giovanni Simeone, autore però di una prestazione non certo convincente: ingabbiato dalla difesa a cinque, non gli è bastato muoversi, anche perché stato servito poco o nulla. Resta la fotografia di un rendimento molto diverso dall'anno scorso: nella stagione dello scudetto di Spalletti, il Cholito era riuscito a rendersi indispensabile nei (pochi) momenti di assenza di Osimhen. Adesso, invece, non ha sfruttato l'occasione della ben più lunga pausa del centravanti, impegnato fino a pochi giorni fa in Coppa d'Africa.

Sui quotidiani, il voto più lusinghiero è il 5 de La Gazzetta dello Sport: "Tocca 17 palloni in 75 minuti e il più invitante lo liscia: non sarà soltanto colpa sua, ma non si vede proprio mai". 4,5 per il Corriere dello Sport: "Il centravanti di una volta s’è eclissato: non attacca l’area, non sente la posizione, non la trova. Si è intristito". Stesso voto sulle pagine di Tuttosport: "Si lascia sfilare sotto al naso un pallone fornito da Kvara quando si trova a soli 10 metri dalla porta. Totalmente spaesato".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5 La Gazzetta dello Sport: 5 Corriere dello Sport: 4,5 Tuttosport: 4,5 TuttoNapoli: 5