Simeone, niente Juventus: rientro ancora lontano, i tempi di recupero

© foto di www.imagephotoagency.it

Infortunatosi il 7 aprile a Lecce, Giovanni Simeone non ce la farà a recuperare per Juventus-Napoli di domenica. Anzi, ci vorrà ancora un bel po', almeno altre due settimane secondo Tuttosport, che oggi in edicola scrive che il suo rientro è programmato per il 7 maggio contro la Fiorentina.