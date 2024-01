Simeone o Raspadori? C'è una scelta a sorpresa di Mazzarri

Il Cholito Simeone ha superato Raspadori nel ballottaggio di Mazzarri in vista del derby contro la Salernitana

Il Cholito Simeone ha superato Raspadori nel ballottaggio di Mazzarri in vista del derby contro la Salernitana. Come scrive La Gazzetta dello Sport, spazio al Cholito, dunque, che potrebbe partire titolare per la quinta volta, in quella che sarebbe la ventunesima presenza.

Le prospettive d’impiego così ridotte hanno portato ad un periodo di riflessione, per Simeone, pronto a lasciare il Napoli se la situazione di partenza non cambiasse nella prossima stagione. Intanto, però, c’è da risollevare quella attuale, che conta diversi obiettivi: rientrare tra le prime 4, ben figurare in Champions, dare l’assalto alla Supercoppa. Un periodo delicato che richiede il massimo impegno di tutti. L’argentino, da questo punto di vista, è sempre stato ineccepibile. Dovrà esserlo anche in campo.