Simeone ora giocherà di più: c'è già un segnale da Castel Volturno

Poco, pochissimo lo spazio concesso a Giovanni Simeone fin qui, nonostante l'infortunio di Osimhen. Ora, col cambio allenatore, le cose però potrebbero cambiare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Un anno fa le sue reti risultavano decisive nella fuga per lo scudetto (Milan e Cremonese su tutti), ora anche lui non si sente più importante in questa squadra e cerca più spazio. I suoi ampi sorrisi in questi primi giorni di allenamento con Mazzarri, appaiono un segnale importante. E sicuramente Walter ha avuto modo di caricare il suo centravanti, che non può definirsi di scorta".