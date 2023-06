Simeone riscattato con i soldi di Petagna: futuro Cholito sarà deciso da prossimo allenatore

Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attaccante argentino:

"Questa è la settimana in cui il Napoli riscatterà il “Cholito” Simeone dal Verona". Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attaccante argentino: "Dodici milioni e l’attaccante argentino apparterrà definitivamente al club azzurro che ha creduto in lui, attraverso il pressing feroce di Giuntoli, e che da lui è stato ripagato con gol straordinari, necessari per vincere lo scudetto e fare un figurone in Champions League.

L’operazione è scontata, viene agevolata dall’arrivo di quei dodici milioni che il Monza riconoscerà, come da accordi, per l’acquisto di Petagna, che è scattato automaticamente con la salvezza dei brianzoli. Poi ci sarà modo per pensare ad altro: però sarà indispensabile il parere dell’allenatore".