Simeone stavolta è un flop: i quotidiani lo bocciano, voti bassi

L'espulsione di Giovanni Simeone pesa tantissimo nell'economia della finale di Supercoppa Italiana persa dal Napoli per 1-0 contro l'Inter. Tutti i quotidiani bocciano l'ex Verona, da 5 per il Corriere della Sera: "Efficace nel dare respiro alla squadra, prende due gialli in 5', tutti e due evitabili". Torna a dargli 4,5 TuttoNapoli: "Si danna su ogni pallone, ma non riesce ad essere incisivo. Il metro dell’arbitro è sbagliato, ma la sua doppia leggerezza resta grave in una finale". Infine è da 4,5 pure per TMW: "Il primo giallo è molto sbiadito, soprattutto per il metro arbitrale tenuto da Rapuano nel primo tempo. Il secondo, però, è indiscutibile ed è quello dal quale si può giudicare l'ingenuità di un intervento che complica la serata dei suoi".

I voti

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4,5

TuttoNapoli: 4,5