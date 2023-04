Sindaco Manfredi mediatore tra ADL e gli ultras: c'è stato anche un altro incontro, il retroscena

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è fatto mediatore tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras per l'incontro e la pace finale sancita.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è fatto mediatore tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras per l'incontro e la pace finale sancita. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: “Ieri in tarda mattinata anche il sindaco Manfredi, che aveva auspicato e mediato per un dialogo tra le parti in causa, ha incontrato in Prefettura il presidente De Laurentiis, il prefetto e il questore in vista dell’incontro che c’è stato poi nel pomeriggio nell’’albergo di corso Vittorio Emanuele”.