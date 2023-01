Sirigu, offerta da un club di Serie B: la situazione

La notizia arriva dal quotidiano Repubblica che fa il punto della situazione

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Reggina di Pippo Inzaghi su Salvatore Sirigu, secondo portiere del Napoli. La notizia arriva dal quotidiano Repubblica che fa il punto della situazione:

“Contini ne prenderà il posto nella lista dei giocatori cresciuti nel vivaio, da ex Primavera azzurro. Per lui si prospetta il ruolo di terzo portiere, sempre che per Salvatore Sirigu non diventi troppo allettante la proposta di un anno e mezzo di contratto - con maglia da titolare - alla Reggina. Ma Spalletti proverà a trattenerlo”.