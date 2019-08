Sky-Dazn, accordo vicino: ecco il canale per vedere tutta la serie A su una sola piattaforma

Adesso l’accordo sembra veramente a un passo. Sky e Dazn, da tempo impegnati in una serie di discussioni, porteranno il loro rapporto a un livello successivo dopo gli accordi per la passata stagione calcistica. Dopo la pausa di settembre, i due licenziatari della Serie A metteranno in moto un canale multisport, con il meglio della programmazione Dazn, disponibile sulla piattaforma satellitare nella numerazione dei canali 200. Lo scrive “La Gazzetta dello Sport”, spiegando che le modalità devono essere ancora definite, sia in termini di contenuti sia riguardo all’offerta, ma per gli appassionati si prefigura uno scenario particolarmente interessante: la possibilità di vedere sulla stessa piattaforma tutte e dieci le partite di Serie A. Il canale Dazn, realizzato sul modello di Eurosport e Fox Sports, potrebbe essere incluso in alcune tipologie di pacchetti oppure essere accessibile con un’agevolazione di prezzo per i vecchi clienti Sky.