Slittamento Napoli-Salernitana, alle 12 riunione decisiva col Ministro Piantedosi

Sul Corriere dello Sport si sviscera la questione che dovrebbe essere risolta oggi

Napoli-Salernitana e i timori per l'ordine pubblico. Sul Corriere dello Sport si sviscera la questione che dovrebbe essere risolta oggi alle 12 da una riunione in programma all'Osservatorio sulle manifestazioni sportive.

"E così, ieri mattina, negli uffici della Prefettura di Napoli è andato in scena un vertice coordinato dal prefetto Palomba con il sindaco Manfredi, i vertici delle forze dell’ordine, l’assessore alla legalità e alla Polizia Muncipale, de Iesu, e il presidente De Laurentiis in collegamento da Ginevra. Nel corso della riunione è venuta fori l’esigenza forte di concentrare i festeggiamenti in una sola giornata. Ovvero: l’idea è che una vittoria degli azzurri nel derby darebbe il via già sabato a una prima ondata di caroselli come quelli notturni che hanno coronato il successo di domenica con la Juve, con tanto di invasione dell’aeroporto di Capodichino, a prescindere dal risultato di Inter-Lazio di domenica. E così, il tavolo ha cominciato a dialogare con il Viminale e con la Lega Serie A per capire la fattibilità dello slittamento di un giorno.

Risultato: oggi alle 12 è in programma l’Osservatorio decisivo ma soprattutto si attendono le indicazioni del ministro dell’Interno, Piantendosi. E ancora: «La Lega Serie A si adeguerà», ha detto ieri il presidente Casini in occasione della finale della Primavera Tim Cup. Guarda caso giocata all’Arechi di Salerno. Chissà che non sia un segno del destino.