Solito ballottaggio in difesa sulla sinistra: c'è un favorito per il Frosinone

Per quanto riguarda gli esterni della retroguardia, inamovibile il capitano Di Lorenzo a destra.

A sinistra invece si ripropone il solito dualismo tra Mario Rui e Olivera: nel ballottaggio il portoghese è leggermente favorito, sempre per un discorso di esperienza, per quanto il suo corrispettivo sulla corsia si sia distinto in modo positivo nelle amichevoli durante la preparazione estiva.