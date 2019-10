"Solo questione di tempo", Ancelotti dà fiducia a Lozano e ragiona sulla posizione migliore

In nazionale brilla, col Napoli fa un po' più fatica. Ma il talento di Hirving Lozano resta indiscutibile. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, però, Carlo Ancelotti continua ad avere tanta fiducia in lui, l'ha sempre sostenuto e mai messo in discussione. "E' solo questione di tempo", secondo l'allenatore reggiano. C'è anche una questione legata al ruolo del messicano: nel Napoli gioca da attaccante centrale, ma nell'ultimo match è tornato sulla fascia. Resta da capire quale sia la strada migliore per Carletto.