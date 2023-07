Sondaggio per Lindstrom: il jolly che piace a Garcia

Trequartista ventitreenne, Lindstrom ha convinto il Napoli che nelle scorse ore si sarebbero mossi per il jolly offensivo dell'Eintracht

© foto di Federico Titone

Il Napoli prosegue la caccia ad un nuovo difensore che raccolga l'eredità del ceduto Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco nelle scorse settimane. Da Kilman a Danso, passando per Mavropanos e Sutalo, sono diversi i nomi che girano in orbita azzurri per la difesa, che però non si muovono solo per la difesa e secondo Il Mattino sondano la pista Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte.

Trequartista ventitreenne, Lindstrom ha convinto il Napoli che nelle scorse ore si sarebbero mossi per il jolly offensivo dell'Eintracht, che piace ed è ritenuto un profilo valido per la squadra di Rudi Garcia.