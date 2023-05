Sorpresa al Maradona: possibile esibizione di due celebri rapper dopo Napoli-Fiorentina

Oggi al Maradona andrà in scena il cerimoniale per lo Scudetto al termine di Napoli-Fiorentina. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Oggi al Maradona andrà in scena il cerimoniale per lo Scudetto al termine di Napoli-Fiorentina. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la tribuna vip dello stadio sarà stracolma e per l'occasione potrebbe esserci anche un'esibizione a sorpresa dei rapper napoletani Geolier e Luchè.