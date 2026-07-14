Sorpresa Di Lorenzo: presto rinnovo e idea ruolo come dirigente, le ultime

Sorpresa Di Lorenzo: presto rinnovo e idea ruolo come dirigente, le ultimeTuttoNapoli.net
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Ieri alle 09:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

La situazione legata ad Antonio Vergara è ormai definita, con il Napoli pronto a consolidare il rapporto con il giovane talento. Discorso diverso per il capitano Giovanni Di Lorenzo: nei prossimi giorni il club affronterà il tema del possibile prolungamento del contratto fino al 2029. Lo si legge su Repubblica oggi in edicola. 

L'intenzione della società è quella di programmare anche il futuro del difensore oltre la carriera da calciatore, valutando per lui un possibile ruolo dirigenziale all'interno del Napoli. Un progetto che confermerebbe il forte legame tra Di Lorenzo e il club azzurro, destinato a proseguire anche dopo il termine dell'attività agonistica.