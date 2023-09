Sosta alleata di Natan per inserirsi: secondo Micheli è perfetto per Garcia

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Natan potrà sfruttare una decina di allenamenti per accelerare il percorso d’inserimento

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Natan potrà sfruttare una decina di allenamenti per accelerare il percorso d’inserimento, giovedì ci sarà anche un’amichevole contro la Primavera. Il coordinatore del reparto scouting Maurizio Micheli ha scelto Natan proprio per le caratteristiche del calcio che vuole proporre Garcia: linea difensiva alta, con i piedi sul centrocampo, necessità di ricercare l’anticipo nei tempi giusti ed esplosività nel coprire la profondità.