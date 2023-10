Sosteniamo Garcia: ADL in videochiamata ha ottenuto massima disponibilità da tutti i leader

Aurelio De Laurentiis ha pensato seriamente all’esonero, ma l’ipotesi Conte non si è concretizzata e allora ha rinviato il ribaltone in panchina

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Aurelio De Laurentiis ha pensato seriamente all’esonero, ma l’ipotesi Conte non si è concretizzata e allora ha rinviato il ribaltone in panchina, l'analisi del quotidiano Repubblica che ha raccontato della due giorni di ADL immerso nella realtà del centro di Castel Volturno per resettare i veleni degli ultimi due mesi e ripartire.

Il presidente è convinto che il dialogo costruttivo delle ultime 48 ore possa essere propedeutico ad un Napoli diverso già a partire da Verona e per questo - si legge - ha parlato (anche in videochiamata) con tutti i leader della squadra ottenendo la massima disponibilità a sostenere la gestione Garcia che ha apprezzato questo comportamento.