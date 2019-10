SPAL-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: torna Ghoulam, aperti due ballottaggi

Chi in campo contro la SPAL? Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sarà qualche novità di formazione in casa Napoli, senza però esagerare. In difesa dovrebbe tornare Ghoulam sulla sinistra, con Di Lorenzo pronto a tornare sulla sua fascia di competenza. Al centro conferma per Luperto, vista l'assenza di Manolas e un Maksimovic non al meglio, appena recuperato. La Rosea informa che in mediana potrebbe tornare la coppia Elmas-Zielinski e che ci sono due ballottaggi aperti: Meret in porta è favorito su Ospina, mentre in attacco Milik è in vantaggio su Llorente per fare da spalla a Mertens.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefazza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens