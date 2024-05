Spalletti a Euro2024 con un'Italia formato 3-4-2-1: c'è un ballottaggio in attacco

Il campionato sta per terminare, il 26 maggio arriverà la parola fine, poi per tanti calciatori sarà subito tempo di dedicarsi a Euro 2024

Il campionato sta per terminare, il 26 maggio arriverà la parola fine, poi per tanti calciatori sarà subito tempo di dedicarsi a Euro 2024. L'Italia esordirà come tutti a giugno, ma Luciano Spalletti ragiona già sulla formazione-tipo della Nazionale. Secondo il Corriere della Sera, si potrebbe ripartire dal 3-4-2-1 con un ballottaggio tra Scamacca e Retegui in avanti:

"I tempi delle punizioni per eccesso notturno di Playstation sembrano alle spalle. Il dualismo col coetaneo Mateo Retegui del Genoa, 7 reti in A più 2 in Coppa Italia, è apertissimo. E questo ultimo tratto di stagione, con la finale di Europa League (in Coppa Italia è squalificato) sarà decisivo".