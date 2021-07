Spalletti blinda Koulibaly: è il suo allenatore in campo

Kalidou Koulibaly è sempre più al centro del progetto Napoli messo in piedi da Luciano Spalletti. Come ogni estate le voci su una sua cessione si susseguono, ma mai come questa volta il centrale senegalese è al centro delle idee dell'allenatore. E così Il Mattino titola oggi: "Koulibaly insostituibile e con Spalletti diventa 'allenatore in campo'". Tanta responsabiltà per il difensore centrale, chiamato a prendere per mano la squadra.