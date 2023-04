Spalletti bocciato dai quotidiani: "Pioli lo ingabbia, si sente assenza Osimhen"

Il Milan travolge il Napoli a domicilio con un poker che non lascia spazio a dubbi

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan travolge il Napoli a domicilio con un poker che non lascia spazio a dubbi. Peggior risultato della propria gestione per Luciano Spalletti, nella serata peggiore anche in ottica doppio confronto Champions. La Gazzetta dello Sport scrive che la sua squadra "per una notte è irriconoscibile. Non si rende conto che qualche uomo è fuori fase. E l'assenza di Osimhen non può diventare un alibi". Il Corriere dello Sport sottolinea: "La partita peggiore della sua gestione, nella serata peggiore possibile" poi aggiunge "Una debacle più che una sconfitta, un incubo nel bel mezzo di una marcia da sogno. Una storia brutta da dimenticare e cancellare in meno di dieci giorni". Tuttosport rilegge così la sua prestazione: "Ingabbiato sul piano tattico da Pioli, non trova contromisure giuste". Il giudizio de Il Mattino invece: "Capita che nulla giri come si era immaginato. La mancanza di Osimhen ha il suo enorme gigantesco peso: con lui sarebbe stata un'altra storia. Come lo sarà in Champions". Infine il giudizio di TMW: "Perde nettamente il primo dei tre duelli con Pioli in programma nel mese di aprile. La squadra si sfalda dopo il primo gol subito, non avendo poi la forza di reagire. Urge voltare subito pagina, soprattutto in chiave europea".