"Spalletti? Buon allenatore e bravo attore", la prima puntura di Max a Luciano

Una rivalità fatta di battutine tipiche toscane. Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti non si sono mai amati.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una rivalità fatta di battutine tipiche toscane. Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti non si sono mai amati e La Gazzetta dello Sport, in un focus dedicato a questo confronto, ricorda la prima puntura del tecnico di Livorno: "Nel 2016-17, quando la Roma di Luciano chiuse a 4 punti dalla Juve scudetto, alla vigilia della sfida di Torino arrivò la frecciatina di Max: «Spalletti? Bravissimo allenatore ma a volte anche bravo attore». Luciano rispose con bonaria ironia: «Dice che sono un bravo attore perché non mi ha mai sentito cantare, quando ci rivedremo glielo farò sentire.

È un grande amico e rimane tale. È il primo della classe e accetto anche qualche battuta da lui, è un livornese verace e i livornesi sono astuti».