Spalletti conferma i 3-4 cambi anche per Empoli: i candidati a partire dal 1'

Domani sera sfida all'Empoli. Per affrontare questo ciclo infernale con tre partite in trasferta in otto giorni, c’è bisogno delle rotazioni. Spalletti probabilmente seguirà la regola dei tre-quattro cambi a partita, come del resto ha fatto anche a Reggio Emilia. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, Elmas si candida per far rifiatare Zielinski, Mario Rui è pronto a prendere il posto di Olivera e Politano potrebbe essere inserito nella classica alternanza con Lozano, in corsa come miglior giocatore della settimana in Champions League.