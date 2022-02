Spalletti 'da bosco a riviera': le pagelle del tecnico sui quotidiani

Luciano Spalletti è l'artefice di questa squadra azzurra così bella anche in casa di una delle super potenze del calcio mondiale. Per la Gazzetta "la sua strategia è perfetta" poi aggiunge "è venuto in Spagna a giocarsela e questo è da applausi". Per il Corriere dello Sport, dopo un primo tempo durante il quale stupisce il Barcellona con l'autorevolezza degli azzurri, interviene nella ripresa quando le cose si mettono male. Poi lo definisce "da bosco e da riviera", come dicono in Toscana.

Tuttosport invece lo critica perché "l'atteggiamento del secondo tempo lascia l'amaro in bocca perché contro questo Barça il suo Napoli avrebbe potuto fare di più".

Il Mattino invece lo celebra scrivendo che questo risultato è "straordinario e per certi versi storico" anche se poi aggiunge che l'1-1 lascia perplessi per come è stato ottenuto "con anche gli esterni a difesa dell'arrocco".

Infine la valutazione di TMW: "Il pari è d'oro, perché l'avversario non va sottovalutato. Resta il rammarico perché a un certo punto sembrava potesse vincerla, ma il ritorno è un discorso più che aperto. E resta anche il sospiro di sollievo perché nel secondo tempo il suo Napoli rischia di perderla. Azzeccata la mossa Juan Jesus a sinistra, nonostante il rigore".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Il Mattino: 7