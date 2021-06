Spalletti e i due ruoli da coprire: le idee sono chiare

Luciano Spalletti e la lista della spesa. Sul Corriere dello Sport in edicola si parla dei possibili innesti alla rosa del Napoli per la prossima stagione che vedrà il tecnico toscano in panchina: "Per ora, mancano: un esterno basso di sinistra (Emerson Palmieri o Mandava), che offra le garanzie necessarie per crescere in personalità, ma servirà anche un centrocampista che si prenda il lavoro «sporco» assicurato nella passata stagione da Bakayoko si legge sul quotidiano.